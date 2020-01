«Il m'a délibérément percuté par l'arrière !» : quand rouler à vélo rime avec KO

Insultes, intimidations, coups et parfois bien pire. En 2018, plus de 175 personnes sont mortes à vélo en France, soit 5 % des décès sur les routes. Une part très faible comparée à certains pays européens, plus ouverts aux deux roues. Mais la vulnérabilité de ces millions de cyclistes français, souvent noyés dans le trafic motorisé, pose question. Ces derniers temps, la capitale est devenue un véritable cas d'école avec la grève des transports. Selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), à la mi-janvier, les interventions pour des accidents de deux-roues sont toujours 30 % supérieures à la normale depuis le 5 décembre. Nous avons retrouvé quatre habitués du vélo, blessés (ou agressés !) ces dernières semaines sur la voie publique, à Paris ou ailleurs. Ils témoignent d'une sécurité jamais vraiment garantie et d'une animosité grandissante avec la faune automobiliste. LIRE AUSSI > Ils pédalent la journée et tweetent le soir : la croisade des «vélotaffeurs»« Le conducteur était dans le déni complet »Luc, 43 ans, vit dans le Grand Besançon (Doubs). La plupart du temps, il se rend au travail à vélo. Le 17 décembre dernier, une voiture l'a percuté à pleine vitesse.« Il faisait jour, je portais un casque ainsi que des gants et un gilet fluo, mais cela n'a pas suffi. Alors que j'étais engagé sur un rond-point à environ 20 km/h, une voiture m'a percuté par l'arrière au moment de tourner à droite et m'a fait tomber au sol. J'avais pourtant tendu mon bras pour montrer mon intention de rester sur le giratoire. J'avais également klaxonné plusieurs fois en la voyant me coller.Au final, j'ai été évacué par des pompiers en matelas coquille et avec une minerve. Sur le moment, l'automobiliste était dans le déni complet. « Vous n'avez rien, m'a-t-il dit, en regardant sa voiture. Levez-vous, ça aurait pu être pire ». Le constat à l'amiable s'est finalement bien passé... ...