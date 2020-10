Il faut "un reconfinement total", réclame la Fédération hospitalière de France

Il aurait même "fallu prendre des prendre des mesures plus claires, plus drastiques, qui permettent d'enrayer l'épidémie beaucoup plus tôt", selon lui.

Frédéric Valletoux à Paris, le 18 septembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux, a demandé mercredi 28 octobre un "reconfinement total" pour enrayer la deuxième vague qui risque d'être "dévastatrice" pour les hôpitaux. Le président de la République doit prendre la parole à 20H00 pour annoncer de nouvelles mesures afin de lutter contre l'aggravation "exponentielle" de l'épidémie de Covid-19.

"Le couvre-feu n'a pas donné tous les résultats que l'on pouvait attendre, il faut en tirer très vite les conclusions et prendre des mesures radicales" , a-t-il déclaré sur France inter.

"On rentre dans l'hiver, le combat va être long, la sollicitation des hôpitaux va être marquée, il y a d'autres épidémies... Nous ne pourrons pas déprogrammer comme nous l'avons fait au printemps ", a justifié Frédéric Valletoux, appelant à un "reconfinement total" qui laisse néanmoins accès aux écoles maternelles et primaires.

L'hôpital affaibli

"L'objectif n'est pas d'arrêter la vie sociale, c'est d'enrayer le nombre de malades et faire en sorte que les lignes hospitalières tiennent, ce qui est aujourd'hui sacrément remis en cause", a-t-il poursuivi. Selon lui, cette nouvelle vague peut être "dévastatrice" pour l'hôpital, "sorti affaibli de la première période".

"On ne veut pas voir des images de sélection de patients qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a plus la capacité de le faire. Or aujourd'hui l'hôpital reste aussi fragile qu'il l'était au printemps . Il n'y a pas plus d'hommes et de femmes qu'il y en avait au printemps, il y en a même peut-être moins", a-t-il insisté.

Pour le maire (Agir) de Fontainebleau, il "aurait peut-être fallu prendre des mesures plus claires, plus drastiques, qui permettent d'enrayer l'épidémie beaucoup plus tôt, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours".

"Le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qu'a été la première vague. C'est pour ça que j'appelle à ce que d'ores et déjà on prépare la sortie - si on va vers un reconfinement - pour éviter une troisième vague en janvier-février qui cette fois-ci serait mortelle pour le système hospitalier", a-t-il ajouté.