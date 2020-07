"Il faut tout faire pour éviter un nouveau choc économique à la rentrée", assène Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a confirmé que les reports de charges pourront être étalés sur trois ans pour les TPE et les PME.

"Nous allons avoir une récession de 11% en 2020, c'est-à-dire un effondrement économique comme nous n'en avons pas connu depuis des décennies. Il faut tout faire, absolument tout faire, pour éviter un nouveau choc économique à la rentrée", a affirmé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur RMC-BFMTV. "Si nous ne sommes pas responsables, nous risquons à l'automne d'avoir à nouveau une épidémie qui redémarre. La moindre reprise de l'épidémie sur notre territoire aura un impact économique qui rendra encore plus difficile la sortie de la crise", a poursuivi le ministre.

Le plan de relance imaginé par le gouvernement aura porté ses fruits si la croissance fin 2021 atteint environ 8%, et si le chômage commence à refluer , a estimé Bruno Le Maire. "Je sais parfaitement ce que fin 2021 les Français regarderont : est-ce que la croissance stagne à 3 ou 4%, ou est-ce que la relance a réussi et on est plutôt à 7, 8 ou 9%", a-t-il poursuivi. "Le juge de paix est que oui, la France ait retrouvé son dynamisme, et le deuxième juge de paix c'est est-ce que le chômage a amorcé sa décrue, c'est-à-dire, est-ce que notre relance a permis de créer à nouveau des emplois", a-t-il ajouté.

Le ministre a également confirmé que pour les TPE et les PME les reports de charges pourront être étalés sur trois ans en cas de besoin. Bruno Le Maire a expliqué avoir demandé à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) d'être particulièrement attentive aux demandes des TPE et des PME.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mobilisation d'un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans pour redresser l'économie française. Le contenu précis sera dévoilé à la fin de l'été, mais il consacrera notamment 40 milliards d'euros à l'industrie et à la compétitivité des entreprises et 20 milliards à la transition écologique. Selon le gouvernement, l'économie française devrait se contracter de 11% cette année, du fait de la crise engendrée par l'épidémie, avant de rebondir de 8% en 2021. Dans le même temps, il anticipe une hausse de 800.000 chômeurs cette année.