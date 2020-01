"Il faut sauver les soldes" : en pleine grève, les commerçants en appellent en gouvernement

Les 36 jours de grève ont aggravé la situation "déjà catastrophique" des commerces, selon une organisation professionnelle.

Un magasin à Talange, le 2 janvier 2019. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Débuts difficiles pour les soldes d'hiver nouvelle formule. Réduite à 4 semaines au lieu de six, cette période importante pour les commerçants est perturbée par les grèves et la mobilisation contre la réforme des retraites. "Il faut sauver les soldes", a plaidé jeudi 9 janvier l'Alliance du commerce dans un communiqué, réclamant "un service minimum dans les transports" et "la sécurité des clients et des commerces".

"Il est urgent, après les lourdes pertes subies par les commerçants , à Noël et depuis plus d'un an, de permettre le bon déroulement des soldes en rétablissant une circulation normale et d'assurer la sécurité des clients et des commerces", a expliqué dans un communiqué Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.

BLOCAGES ET DÉGRADATIONS

Cette dernière, qui rassemble l'Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure, dit représenter 27.000 magasins et 180.000 salariés dans le secteur de l'équipement de la personne.

"Malgré la mobilisation nombreuse des forces de police, l'Alliance du Commerce dénonce fortement les dégradations et les pillages qui ont pu émailler la fin du parcours des manifestations", poursuit le communiqué, selon lequel "la persistance des blocages dans les transports depuis 36 jours aggrave la situation déjà catastrophique des commerces".

Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout en France jeudi pour la quatrième journée de manifestations contre la réforme des retraites, après plus d'un mois de conflit entre syndicats et exécutif.