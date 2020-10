Il faut sauver le soldat Kóstas Mítroglou, écarté à Marseille

De retour à l'OM depuis le début de l'été à la suite de deux prêts foireux à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Kóstas Mítroglou est en danger après avoir été mis au placard par André Villas-Boas. L'entraîneur portugais ne compte pas sur le Grec, et ne le cache pas. Une injustice qui doit prendre fin : Mítroglou mérite d'être relancé. Dès ce dimanche, contre Lyon.

LyonMarseille le 04/10/2020 à 21:00 Ligue 1

Kóstas-Pierre Mítroglou

Fin août, le couperet tombe, et la sentence d'André Villas-Boas face à la presse semble irrévocable : Kóstas Mítroglou est officiellement indésirable à l'Olympique de Marseille. Sauf qu'à l'approche de la fin du mercato, le Grec immunisé par un collier de nullité reste membre de la tribu marseillaise. Et pour cause : si l'OM souhaite l'éliminer, aucune autre équipe n'en veut. Pas même le FC Lorient, promu en L1. Ou la Roma, comme doublure d'Edin Džeko. D'un point de vue économique, la logique marseillaise se comprend. Du haut de ses 4,2 millions d'euros de salaire annuel et à un an de la fin de son contrat, Mítroglou pèse sur les finances de l'OM. Mais sur le plan sportif, il n'est pas fou de croire que Mítroglou pourrait encore peser sur les défenses de Ligue 1., assurait Pablo Longoria devant les médias, mi-septembre. Reste que depuis, l'OM a joué au football et prouvé qu'attirer un avant-centre était au contraire indispensable. Le jeune Luis Henrique est arrivé, mais le Brésilien est un joueur de couloir. Quant à Valère Germain, il ne convainc pas quand il est aligné seul en pointe. Sans solution, Villas-Boas s'est donc tourné vers le banc de touche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com