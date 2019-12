So Foot • 06/12/2019 à 06:00

Il faut sauver le soldat Edinson Cavani

De retour de blessure depuis la mi-octobre, mais placardisé par Thomas Tuchel, qui lui préfère Mauro Icardi en pointe, l'Uruguayen joue les bouche-trous de luxe pour un entraîneur qui admet lui-même "n'avoir presque rien à lui donner". Voilà qui semble bien présomptueux, au regard de tout ce qu'Edinson Cavani, lui, pourrait encore donner sans compter au PSG.



MontpellierParis S-G le 07/12/2019 à 17:30 Ligue 1 Diffusion sur

Sept misérables minutes. Voilà le temps que Thomas Tuchel a accordé à Edinson Cavani mercredi soir contre Nantes, un match que le PSG remportait deux buts à rien. Sept minutes dans une rencontre sans enjeu, ni pression, au sein d'une Ligue 1 dont la course au titre est une affaire qu'on pourrait estimer déjà entendue et conclue. Rien de tout à fait surprenant là-dedans : depuis son retour de blessure le 17 octobre, Cavani ne s'est vu offrir qu'une seule titularisation, contre Brest, le 9 novembre dernier. Et alors ? Alors, la chute est irrémédiable, inévitable, programmée, à en croire Thomas Tuchel lui-même, qui a poliment enterré vivant son avant-centre mercredi soir : "