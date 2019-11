Il faut sauver le soldat Alfa Romeo

Respecté pour ses Giulia, Stelvio et Giulietta, le constructeur italien est pourtant commercialement moribond. La fusion entre Fiat-Chrysler et PSA pourrait êtresa roue de secours.

La situation d'Alfa Romeo est grave mais pas désespérée. La marque italienne, partie à la dérive et désertée par ses fans, va peut-être pouvoir compter sur une main secourable. Pas encore au bord du gouffre mais engagée sur une mauvaise pente, cet emblème de l'italianité automobile livré depuis longtemps à lui-même accueille la perspective d'une fusion entre les groupes Fiat-Chrysler (FCA) et PSA comme une bouée de sauvetage.

La marque au biscione, le serpent mythologique à tête de dragon qui symbolise la ville de Milan, affiche des résultats commerciaux qui ont de quoi donner le bourdon. Sur les neufs premiers mois de l'année, la grande berline Giulia, apparue en 2016, a vu ses ventes reculer de 31 % en Europe. Quant au SUV Stelvio, lancé l'année suivante, il recule de 17 % en un an. La firme qui produisait 205 000 véhicules en 2001 n'en fabriquait plus que 83 000 en 2018 et en France, seules 2 960 Alfa ont trouvé preneur sur les dix premiers mois de 2019. Une misère. Selon le consultant Inovev, Alfa vend en Europe depuis le début de l'année moins de voitures que Lancia, qui diffuse un unique et vieillissant modèle (l'Ypsilon) sur le seul marché italien.

Constructeur respecté mais qui ne vend pas beaucoup de voitures, Alfa Romeo nage en plein paradoxe. Même s'il est commercialement moribond, sa cote d'amour est remarquablement préservée et ses deux dernières créations, la Giulia et le Stelvio, sont d'excellentes voitures, appréciées par la critique. Dessinées avec talent, elles délivrent des sensations de conduite parfois plus intenses que leurs rivales allemandes. Présentes sur des marchés de niche assez peu dynamiques, elles affichent un prix certes élevé (respectivement à partir de 37 000 et 44 000 euros) mais assez compétitif dans la catégorie des véhicules haut de gamme. Le mal qui mine le constructeur milanais est parfaitement identifié: un sous-investissement chronique, dicté par la priorité absolue accordée par FCA au marché américain et dont Fiat a, aussi, beaucoup souffert.

