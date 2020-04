"Il faut renforcer toutes les mesures sociales", martèle Philippe Martinez après l'allocution d'Emmanuel Macron

Alors que le chef de l'Etat a salué lundi soir "des femmes et des hommes" grâce auxquels "notre pays tient tout entier" et "que nos économies rémunèrent si mal", le secrétaire général de la CGT réclame une nouvelle fois l'augmentation du Smic et l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, pour le moment suspendue.

Emmanuel Macron a annoncé lundi un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des écoles et des crèches. "L'épidémie commence à marquer le pas" et "l'espoir renaît", a souligné le président, tout en reconnaissant des "failles" et que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à la pandémie. "Sachons nous réinventer, moi le premier" , notamment en sortant "des sentiers battus" et des "idéologies" avec la crise du coronavirus, a-t-il ajouté.

"Ca fait un moment que nous disons 'il faut se réinventer'", a répliqué mardi matin sur BFMTV Philippe Martinez, appelant à "donner plus de place au social" . "Il faut renforcer toutes les mesures sociales", a insisté le secrétaire général de la CGT, réclamant au passage l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, pour le moment suspendue.

"On redécouvre que des salariés qui 'font des petits boulots' sont essentiels. Pourquoi ne pas avoir augmenté le Smic dès décembre, comme nous le demandions?" , a par ailleurs souligné le leader syndical, alors qu'Emmanuel Macron a salué lundi soir "des femmes et des hommes" grâce auxquels "notre pays tient tout entier" et "que nos économies rémunèrent si mal".

"D'un point de vue industriel, il y a besoin de relocaliser un certain nombre de productions et réinventer des filières" comme les médicaments ou le secteur de l'imagerie médicale, a par ailleurs estimé Philippe Martinez. "Il faut revoir les questions de fiscalité. C'est un vrai monde à réinventer, à changer. Il faut tout remettre sur la table et se dire que le social, l'économique, ne doit pas être la propriété de quelques-uns" , a-t-il insisté.