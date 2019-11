« Il faut refaire de l'Afrique le foyer principal du débat sur elle-même »

« De notre capacité à réparer les liens brisés » dépend l'avenir du monde, analyse le philosophe Achille Mbembe, cofondateur des Ateliers de la pensée de Dakar.

Tribune. Je rentre de ce pas de Dakar où s'est déroulée, du 30 octobre au 2 novembre, la troisième session des Ateliers de la pensée, plateforme indépendante et vitrine du renouveau de la réflexion critique dans le monde d'expression française.

A ce rendez-vous désormais bisannuel ont accouru une cinquantaine d'intellectuels de l'Afrique et de sa diaspora qu'ont côtoyée diverses personnalités de premier plan, à l'exemple d'anciens ministres, de figures du monde du sport et de la lutte contre le racisme, de cinéastes, artistes, philosophes, économistes, anthropologues, sociologues et historiens, des têtes de proue du féminisme décolonial et du nouveau roman afropolitain, des hommes et femmes de théâtre ou des médias, des diplomates, des responsables de cercles de réflexion et autres organisations non gouvernementales, de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et du système des Nations unies et des représentants d'importantes fondations privées et publiques allemandes et américaines.

Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle indique néanmoins combien le désir de rapatrier et de ré-ancrer sur le continent lui-même la production des idées sur l'Afrique fait désormais l'objet d'un large consensus. Cette volonté de rapatriement et de ré-ancrage, y compris de la création imaginaire et artistique, naît, elle-même, de la demande sans cesse croissante de nouveaux outils d'analyse permettant de mieux déchiffrer le présent et d'agir afin d'en infléchir la trajectoire. En témoigne la présence d'un public très nombreux, composé en majorité de jeunes Dakarois, mais aussi d'autres, venus tant des pays voisins que de loin.

