"Il faut que ça s'arrête" : mobilisation inédite des proviseurs face aux violences

Des chefs d’établissement et des membres des équipes de direction de collèges et de lycées protestent contre les violences survenues depuis le début du mouvement lycéen, devant le lycée André-Paillot, à Saint-Genis-Laval, le 13 novembre 2026 dans le Rhone ( AFP / JEFF PACHOUD )

Usés par près de deux mois de mobilisation lycéenne, au cours desquels nombre d'entre eux ont été insultés, menacés, voire blessés, les proviseurs se sont mobilisés vendredi à travers des rassemblements dans toute la France, une démonstration de colère inhabituelle, révélatrice du malaise de la profession.

"Ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs semaines est absolument inacceptable. Beaucoup de violence, beaucoup d'incivilité, des établissements qui sont saccagés. Il faut que ça s'arrête", a expliqué à l'AFP Florence Meyer, proviseure du lycée Fernand-Daguin à Mérignac, en marge d'un rassemblement devant le lycée François-Mauriac à Bordeaux.

En tout, une soixantaine de chefs d'établissements, proviseurs de lycées et principaux de collèges, se sont réunis dans l'après-midi devant l'établissement dont l'entrée a été incendiée début octobre. Plusieurs d'entre eux portaient des pancartes rappelant les blessures subies par les proviseurs dans différentes villes, comme à Bègles, en banlieue bordelaise, où un proviseur a été touché à la tête lundi.

"Une trentaine de rassemblements" a eu lieu vendredi à l'initiative du SPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissement, "pour manifester à la fois le soutien, la colère, le désarroi, l'inquiétude et dire stop aux violences", a indiqué son secrétaire général Bruno Bobkiewicz lors d'une conférence de presse.

"Depuis le blocage des lycées, les personnel de l'Éducation nationale ont très durement été touchés et en particulier les personnels de direction", avec 81 chefs et adjoints sur 245 personnels blessés depuis le début du mouvement, a-t-il rappelé.

La dernière mobilisation nationale comparable remonte à 2006, a précisé M. Bobkiewicz, par ailleurs proviseur du lycée Saint-Louis de Paris.

"Inqualifiable"

Des bureaux et des chaises renversés, du matériel informatique endommagé dans une salle de classe du lycée Les Iris à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Vingt ans plus tard, les proviseurs pointent l'inédit de la situation. "J'ai une longue expérience des mouvements lycéens", affirme à l'AFP Florence Delannoy, proviseure depuis 28 ans. Mais "une telle violence dirigée vers les personnes, c'est la première fois que je vois ça", assure la cheffe d'établissement du lycée Montebello à Lille, fortement impacté par le mouvement lycéen, devant lequel se sont rassemblés quelque dizaines de personnes.

Depuis Bourges, le ministre de l'Éducation nationale a appuyé cette mobilisation et manifesté son "soutien absolu et inconditionnel" aux proviseurs. "Ce qui se passe depuis quelques semaines contre certains d'entre eux est inqualifiable", a-t-il estimé.

Le syndicat, qui revendique 7.500 adhérents sur quelque 14.000 chefs d'établissements (proviseurs et principaux), doit être reçu en fin de journée par le directeur de cabinet du ministre.

La veille, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une judiciarisation "systématique" des actes visant les personnels de l'Éducation nationale, mais aussi leurs "complices", dans le cadre du mouvement lycéen.

"Il n'y a pas de violences sympathiques et de violences antipathiques en République. Il n'y a qu'une violence qui doit être condamnée", a insisté M. Geffray vendredi.

6h-22h

Si depuis le retour des vacances de la Toussaint, la mobilisation des lycéens a un peu baissé en intensité, les tensions restent très vives dans les établissements encore concernés, assure Bruno Bobkiewicz.

Outre les blessures physiques, les chefs d'établissements alertent sur l'état de fatigue important de la profession.

Pour surveiller d'éventuels débordements, Florence Delannoy, à Lille, s'impose d'être "sur le terrain" tous les jours de 7H à 13H, avant d’enchaîner avec des tâches administratives l’après-midi.

"Ce qui prédomine c'est de la fatigue (…) Nous menons une vie de sportif de haut niveau pour tenir sur la durée", explique la secrétaire académique adjointe du SNPDEN-Unsa, qui réclame plus de moyens de la part des pouvoirs publics pour permettre une "sécurisation adéquate" des abords des établissements concernés par les blocages.

"Les chefs d’établissement sont forcément épuisés de faire 6h-22h tous les jours", abonde une collègue, qui a tenu à rester anonyme, à Rennes, où s'étaient réunis quelque 70 chefs d'établissements devant le rectorat.

À la fatigue physique s'ajoute une usure psychologique profonde. S'il n’a pas été physiquement touché, Jean-Michel Devienne, proviseur à Lens, a fait "l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux avec des caricatures" et a été "taxé de proviseur +raciste+". "C'est la blessure la plus forte que j'ai pu avoir", se désole-t-il.

Selon Bruno Bobkiewicz, une cinquantaine de chefs d'établissement auraient déjà engagé des démarches similaires.

Dans ce contexte, le SNPDEN réclame un accompagnement psychologique durable pour les personnels concernés, mais aussi des réponses concrètes et financées aux revendications des lycéens, notamment le plafonnement des classes à 28 élèves. Le syndicat appelle également à faire évoluer les modes d’action du mouvement, en privilégiant des formes de mobilisation sans blocage afin d’éviter la répétition de telles situations.