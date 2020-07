"Il faut de l'achat responsable" : la présidente de la FNSEA appelle à manger français

Alors que les prix des fruits ont fortement augmenté, la faute à la crise du coronavirus, la présidente du principal syndicat d'agriculteurs rappelle que "fabriquer en France coûte plus cher". Pour autant, acheter Français, "ça fait des emplois en France", a-t-elle martelé mercredi matin sur Europe 1 .

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert, le 24 juin 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les prix des fruits frais issus de l'agriculture conventionnelle o nt augmenté de 17% sur un an , selon le baromètre annuel de l'association Familles rurales publié mardi 28 juillet. Une hausse qui s'explique par les conditions météorologiques pour certains produits mais surtout pas la crise sanitaire du coronavirus et le confinement : manque de main d'œuvre, coûts de transport plus importants, production étrangère moins abondante.

"On parle d'achat local, de consommer local, mais fabriquer en France coûte plus cher" , a confirmé mercredi matin sur Europe 1 Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole. "Nous avons des salaires plus élevés, des normes sanitaires et environnementales plus élevées, ce qui représente une partie des surcoûts. Et il y a aussi ce qui a été pointé par le ministre de l'Agriculture et la ministre de la Concurrence, avec un problème de répartition des marges, avec des marges un peu trop gourmandes des distributeurs" , a-t-elle poursuivi.

"La main d'oeuvre en France coûte plus cher et impacte tout ce qui est fabriqué", a-t-elle insisté. "On parle de la nécessité de créer des emplois en France suite à la crise, mais il faut comprendre que produire en France coûtera plus cher ", a-t-elle encore ajouté. "On ne peut pas avoir un pays de consommateurs qui veulent toujours acheter moins cher, sinon nous aurons des consommateurs chômeurs", a-t-elle estimé.

Christiane Lambert appelle ainsi à consommer français . "Pendant le confinement, beaucoup de Français ont découvert les circuits courts, mais 70% sont restés fidèles à la grande distribution. Les Français sont aujourd'hui plus désireux d'acheter français. Il faut absolument conserver cette volonté d'acheter français, car ça fait des emplois en France. Nos achat font nos emplois !", s'est-elle exclamé. "On ne peut pas le lundi pleurer parce qu'il y a trop de chômage, et le samedi aller pousser son caddie pour acheter les produits les moins chers mais qui ne sont pas produits en France. Il faut de la cohérence et de l'achat responsable", a-t-elle demandé.