Il faut arrêter de mesurer la vitesse de pointe des footballeurs

Emmanuel Macron vient de rejeter l'idée d'une limitation à 110km/h de la vitesse sur les autoroutes, évitant ainsi de raviver les tensions d'il y a quelques mois liées aux 80km/h. Si cette question fait tant débat, c'est parce qu'il est important de savoir à combien on peut rouler en voiture. En revanche, ce dont tout le monde devrait se foutre éperdument, c'est de savoir à quelle vitesse court un joueur de football.

Killer Mbappé

Chronomètre Seiko vs cordon tour de cou

Il y avait tant à dire après le France-Argentine du 30 juin 2018, il y a deux ans et un jour très exactement. La volée de Pavard, Leo Messi face contre terre, le match XXXL de Kylian Mbappé, la naissance d'un sentiment collectif qui a pris aux tripes quelques dizaines de millions de Français et qui leur faisait dire :... Mais dans les minutes qui ont suivi la rencontre, certains ont préféré se focaliser sur une statistique que personne n'avait demandé à connaître : la vitesse à laquelle courait Mbappé lors de sa percée de la 11minute.Sans savoir de quel chapeau était sortie cette information, on apprenait que l'attaquant du PSG avait été "flashé" - pour utiliser l'insupportable expression consacrée - à 37 km/h. Un nombre sorti de nulle part, calculé Dieu seul sait comment, et rapidement contredit par la FIFA qui avait fait son propre gogo gadget au chiffre en annonçant une vitesse de 32,4 km/h avec l'autorité d'un politicien qui sort ses statistiques en plein débat pour contredire celles de son adversaire. La curiosité pousserait un être humain normalement constitué à savoir qui a raison et qui a tort, ou à s'interroger sur les différentes méthodes de calcul. Mais l'intelligence, autre qualité humaine intéressante à utiliser, devrait surtout nous faire comprendre qu'il s'agit là de la statistique la plus nulle d'un sport où elles se comptent pourtant par dizaines.On peut y voir la marque d'une époque où tout doit devenir une statistique et où un enfantinne suffit plus. Ou alors le signe que les footballeurs sont devenus des athlètes à part entière et qu'ils doivent donc être traités comme tel. Mais la grande différence avec l'athlétisme, c'est tout simplement la fiabilité des chiffres. Quand Usain Bolt Lire la suite de l'article sur SoFoot.com