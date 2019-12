«Il faudra changer de prénom» : pendant 20 ans, au bureau, Mohamed a été... Antoine

Entre 1997 et 2017, beaucoup de ceux qui souhaitaient parler au salarié Amghar ont été confrontés à la même gêne : ces collègues à la machine à café, ces clients depuis dix ans, ses filles qui voulaient le joindre par le standard... Ce cadre supérieur n'était pourtant pas du genre secret. Comme tout bon commercial, il avait même la tchatche.Non, le problème, c'est que personne ne savait quel prénom lui donner. Car pendant près de vingt ans, Mohamed Amghar, une fois passé le portique de son entreprise, devenait Antoine Amghar. Aujourd'hui à la retraite, ce Franco-Algérien de 63 ans accuse la direction d'Intergraph France, une entreprise de logiciels basée à Rungis (Val-de-Marne), de lui avoir imposé ce prénom d'emprunt, à la consonance plus hexagonale. VIDÉO. Au travail, Mohamed devait s'appeler... Antoine « Au-dessus de moi, il y avait des gens pas très malins, qui ne pouvaient pas concevoir qu'un Arabe travaille dans la haute technologie et traite avec des boîtes comme EDF ou Areva. Ces gens me méprisaient », déplore-t-il auprès du Parisien-Aujourd'hui en France. Le 11 décembre, il a déposé une requête pour discrimination raciale et harcèlement moral auprès du tribunal des prud'hommes, avec le soutien de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). Contactée par le Parisien, la société - qui s'appelle maintenant Hexagon PPM - estime n'avoir « influencé » personne et juge ces « accusations injustifiées ».Dans ce dossier, les juges prud'homaux vont avoir à statuer sur ce qui s'est passé et, surtout, ce qui s'est dit à l'automne 1996, lors du processus de recrutement. Car, pour le reste, impossible de nier la double identité professionnelle du plaignant.Sur ses cartes de visite, sur ses récompenses internes, dans des mails qu'il échange avec la direction, on retrouve en effet le prénom « Antoine ». Alors que pour les démarches officielles, comme ...