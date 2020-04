"Il faudra certainement faire sauter le verrou des 35 heures", estime Damien Abad

Pour le chef de file des députés LR, "nous devrons travailler davantage" pour "gagner plus".

Le chef de file des députés Les Républicains Damien Abad le 3 mars 2020 à l'Assemblée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au sortir de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, "nous devrons travailler davantage et il faudra certainement faire sauter le verrou des 35 heures", a estimé mardi 28 avril sur franceinfo le chef de file des députés Les Républicains Damien Abad. "Pour moi, le 'travailler plus", c'est forcément 'gagner plus', il y a un enjeu majeur sur le pouvoir d'achat des Français ", a poursuivi le parlementaire. "Tout travail mérite salaire", il faudra donc "travailler plus pour gagner plus", comme "l'avait porté en son temps Nicolas Sarkozy", a ajouté Damien Abad.

Le député a néanmoins refusé de s'avancer sur une durée précise de temps de travail . "Cela doit être dans la discussion, dans la négociation sociale, il faut faire preuve d'adaptation, de pragmatisme". Selon lui, "aujourd'hui, c'est souvent déjà le cas y compris dans cette période d'état d'urgence sanitaire". "Quand vous voyez les heures que font le personnel soignant, les livreurs, les salariés, les ouvriers, toutes celles et tous ceux qui tiennent la France debout aujourd'hui... C'est cela qu'il faut accompagner, c'est cela qui mérite notre reconnaissance et notre récompense", a-t-il soutenu.