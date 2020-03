Il était une fois le Ghana de Nkrumah

Le 6 mars 1957, le Ghana rompait avec le colon britannique, en proclamant son indépendance. À sa tête jusqu'en 1966, Kwame Nkrumah s'affirmera à la fois comme un dirigeant impitoyable, tancé pour ses dérives dictatoriales, et une penseur visionnaire, qui croyait en la possibilité d'une Afrique unie, puissante et libérée des dérives du néo-colonialisme. Une utopie dont le plus iconique porte-voix sera l'équipe du Ghana, les Black Stars, doubles champions d'Afrique en 1963 et 1965 et symboles revendiqués d'une sélection qui représente non pas une nation, mais un continent tout entier.



Nouveau Ghana, nouveau football

Ce 6 mars 1957, Kwame Nkrumah a sans doute quelque chose de monumental en tête. Le Ghana, son pays natal, dont il milite activement pour l'indépendance depuis dix ans, est enfin libre. Le colon britannique s'est officiellement retiré, après plusieurs décennies de mise sous tutelle. Nkrumah, dont le parti, le CPP (Convention People's Party) a remporté les législatives de 1956, prend alors les manettes du pays, en qualité de Premier ministre. Il en deviendra le président en 1960, à la suite de l'introduction d'une nouvelle constitution. La lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures et des transports comme de l'instruction publique, sont autant d'objectifs annoncés par le nouveau chef d'État. Mais Nkrumah ne pense pas pouvoir mener ce combat seul. Sa vision du Ghana se conjugue avec celle de l'Afrique. Panafricaniste convaincu depuis ses études aux États-Unis, le nouvel homme fort du Ghana croit en la possibilité d'une Afrique solidaire, économiquement, socialement et culturellement, pour faire du continent une grande puissance émancipée du XXsiècle. Des États-Unis d'Afrique en somme. Une vision d'un futur unifié que Nkrumah tentera de cristalliser à travers une sélection, la sienne, celle du Ghana. Retour sur l'une des plus terribles et grandioses épopées de l'histoire du football africain.La révolution du football ghanéen débute en 1957. Nkrumah en est alors convaincu : le ballon rond et plus globalement le sport "