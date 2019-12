Il était une fois la Volata, le sport qui devait remplacer le foot en Italie

Sous le joug du fascime mussolinien depuis 1922, l'Italie se voit autoritairement transformée par le régime du Duce, qui ira jusqu'à tenter de s'attaquer au football, un sport un temps jugé pas assez conforme à sa vision du "nouvel homme italien." Pour damer le pion au sport roi, le pouvoir transalpin met ainsi dès 1928 le paquet sur une discipline qu'il a créée de toutes pièces, qui consiste en un mélange composite de foot, de handball et de basket. Son nom ? La Volata.

Football sous contrôle

Le rapport qu'entretenait Benito Mussolini avec le football ressemblait à un drôle de flirt. Bien entendu, si on ne regarde que la partie émergée de l'iceberg, les victoires de lalors des mondiaux 1934 et 1938 permirent au régime d'instrumentaliser le sport roi comme formidable arme de propagande nationaliste et idéologique. Mais, de l'autre coté du miroir, on peut déceler une autre histoire, autrement plus conflictuelle : avant que lane monte sur le toit du monde, le football a longtemps été un vrai sujet de préoccupation pour le pouvoir mussolinien. À tel point qu'en 1928, Augusto Turati, le secrétaire du parti national fasciste italien (PNF) - soit l'un des hommes les plus puissants du pays après Mussolini - est à l'origine de la création d'un sport dont le but est de détrôner le ballon rond dans le cœur des Italiens : la Volata.Mais pourquoi vouloir substituer au football un sport d'un genre nouveau ? Au début des années 1920, la popularité du football en Italie ne cesse de grandir, alors que de grands entrepreneurs comme Piero Pirelli, Edoardo Agnelli et Enrico Marone irriguent déjà en cash le Milan, la Juventus ou encore le Torino. Pour discipliner et structurer un sport qui brasse de plus en plus d'argent et de public (même s'il reste à l'époque moins populaire que le cyclisme en Italie), l'autorité fasciste met alors ses homme aux manettes : parmi eux, Lando Ferretti, le président du Comité olympique italien (CONI), qui nomme lui-même Leandro Arpinati, le maire fasciste de la ville de Bologne, président de la Fédération italienne de football en 1926. Rapidement, le football italien est réformé. Les Ligues nord et sud sont unifiées en un championnat, et les joueurs sont divisés en "amateurs" et "non amateurs" afin de réglementer leur statut. Enfin, les clubs se voient interdits d'intégrer à leur effectif des joueurs non italiens.