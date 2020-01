Il était une fois, Isabel dos Santos, princesse angolaise?

Dans le grand salon de l'hôtel Ritz de Lisbonne, noyé sous les massifs d'orchidées, un groupe d'Angolais parle avec volubilité. Tout autour, le personnel portugais est aux petits soins pour ces hommes d'affaires qui commandent liqueurs et vins fins sans retenue. Dans les boutiques de luxe jouxtant le hall d'entrée, les seules clientes sont aussi de nationalité angolaise.Lire aussi Angola : Isabel dos Santos, fille de l'ex-président, accusée de corruption massiveLire aussi Isabel dos Santos, une milliardaire africaineC'est dans ce même Ritz, entre la place Marques de Pombal et le parc Eduardo VII, que descend « la Princesse ». Confidences d'un serveur : elle a une suite attitrée (environ 6 000 euros la nuit), « mais elle est très abordable, sans manières, souvent vêtue d'un jean et d'un tee-shirt ».L'homme, qui insiste pour que son témoignage demeure anonyme, n'est pourtant pas peu fier de fréquenter une femme aussi puissante qu'invisible au Portugal. L'an dernier, à seulement 39 ans, Isabel dos Santos était classée parmi les dix personnalités les plus influentes du pays par l'hebdomadaire Expresso. Une jolie frimousse métisse ? sa mère est russe ? qui dissimule une femme d'affaires ambitieuse, ayant déjà investi 1,4 milliard d'euros dans le pays.Isabel dos Santos est une femme très fortunée : selon le magazine Forbes, elle serait la première Africaine à être devenue milliardaire en dollars. Et pourtant, rien ou presque ne...