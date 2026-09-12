«Il est peut-être important que je passe la main» : Kita évoque une potentielle vente à Nantes

C’est Waldemar Kiparle. Avant de se déplacer à Sochaux en Ligue 2 (coup d’envoi à 14 heures), les supporters nantais se sont sûrement réveillés avec une petite lueur d’espoir. Englués dans un conflit larvé avec leur président depuis plusieurs années, ils ont lu dans une interview fleuve à Presse Océan que leur président éprouvait une forme de lassitude à diriger le FCN. « Il est normal que je puisse éprouver un certain ras-le-bol », a ainsi épilogué l’homme d’affaires, avant de poursuivre : « Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Un truc ne va pas. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin . »

Une vente ? « Rien n’est fait »

Le président-proprio du FC Nantes depuis 2007 a confirmé les informations disséminées en août : il serait vendeur . Le dirigeant franco-polonais a confirmé que « trois propositions » de vente étaient sur la table. La première, avec David Beckham, serait du « pipeau » . Pour le reste, il a clamé sa vigilance : « Ce n’est pas que le seul fait d’acheter le club. C’est comment tu peux le faire fonctionner ». « On m’a toujours reproché que je ne voulais pas ouvrir le capital, que je devais partir… a-t-il enchaîné . J’ai toujours dit que s’il y a des propositions, on se mettra autour d’une table, on discutera. Si ça doit avoir lieu, j’essaierai de tout faire pour que ça se passe bien. Mais rien n’est fait, rien n’est sérieux. » En tous cas, Waldemar Kita n’est pas pressé : « Je ne suis pas à un ou deux mois près, voire à une année. Ce que je veux, c’est que ça soit bien fait. » …

UL pour SOFOOT.com