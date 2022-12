"Il est petit, il est gentil" : la véritable histoire de notre chanson sur N'Golo Kanté

Un peu plus de quatre ans après leur huitième en Russie, France et Argentine se retrouvent en finale et au Qatar. Cette fois, ce sera sans N'Golo Kanté pour essayer de bouffer Léo Messi, comme le disait la chanson... que So Foot avait écrite à l'époque.

L'art délicat de la chanson de supporter

Retour rapide, tac tac tac, jusqu'en 2018. À l'occasion de la Coupe du monde, So Foot, en partenariat avec Parions Sport, produit alors quotidiennement un programme vidéo, animé par Thomas Thouroude. Une pastille qu'on appelle, sans trop se fouler, le FC Thouroude. On aurait aussi pu l'appeler l'Association sportive des potes de Thomas Thouroude, mais on a trop de respect pour l'ASPTT pour ça. Chaque matin, le même défi se présente à l'équipe d'Avengers (Paul, Hafid, Adrien...) montée pour mener à bien ce projet : imaginer des sketchs sur l'actualité du Mondial qui seront enregistrés le soir même pour diffusion le lendemain. Toute une galerie de personnages sortira de leur cerveau au fil des diverses saisons du FC Thouroude jusqu'en 2021 : le dealer, le hooligan, le savant fou, Enzo le Footix, Paul le Hool... Pour pimenter tout ça, pendant cette première édition lancée pour cet opus russe, ils s'infligent également d'imaginer le plus souvent possible des chansons parodiques. Et ça, bah c'est plus facile à dire qu'à faire.Écrire une chanson, c'est dur. Écrire une chanson de foot, c'est encore plus dur. Écrire une chanson de foot qui ne soit pas gênante à reprendre en chœur entre potes, c'est beaucoup trop dur. Il faut trouver le bon air, celui qui trotte dans la tête, qui s'impose comme une évidence. Il faut aussi trouver le joueur qui parle à tout le monde, aux connaisseurs comme au très grand public. On ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment dans la culture française – les supporters français au Qatar cette année en ont fait les frais , tout comme Gilbert Montagné qui s'est lui aussi essayé à la chose . Un vieux souvenir de la rédaction illustre parfaitement cela : en 2008, lors de l'Euro, l'après-midi avant le match entre les Pays-Bas et la France de Raymond Domenech, une chaîne de télé enregistre une émission avec un kop de fans néerlandais et un kop français. L'animateur propose un duel de chansons de fans. Les Bataves en dégainent une superbe, bien construite, connue de tous. Les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com