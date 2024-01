Il est libre, Kylian

Kylian Mbappé est désormais libre de signer dans un autre club. Si, cette fois, toutes les parties, le PSG et le joueur, semblent vouloir éviter le mélodrame, la future décision de l’enfant de Bondy n’aura rien d’anodin. Elle ne sera pas non plus sans conséquence pour le foot français.

Kylian Mbappé est une ombre sur notre Ligue 1, et pas seulement sur l’équipe parisienne. Il ne célèbre pas un but, et les commentaires s’enflamment. Son humeur est disséquée en permanence, autant que ses performances. Son taux de bonheur est devenu une data comme une autre. Avec ce doute lancinant : quittera-t-il la mère patrie ? Plus prosaïquement, la situation s’est largement décantée depuis l’été dernier et l’épisode du loft. Un accord financier aurait été trouvé entre le salarié et son employeur pour que son départ, y compris libre, ne se transforme pas en catastrophe économique (à chacun ensuite d’établir le bilan comptable de son passage dans la capitale).

Un enjeu pour le PSG et pour Mbappé

Au-delà de ces considérations purement financières, donc essentielles, le PSG construit désormais une narration, ou un storytelling , dans lequel le deuil du projet centré sur le capitaine des Bleus semble acté et même un soulagement. Luis Enrique ne semble pas obsédé par l’idée de construire son système de jeu – s’il en a un – autour de son attaquant vedette, qu’il sait malgré tout utiliser en attendant. L’émergence de Warren Zaïre-Emery offre par ailleurs de belles perspectives, et fournit en outre à la direction de QSI la possibilité de marquer l’enracinement francilien du club, notamment dans son discours envers les supporters. De fait, le PSG laisse croire que la fin du bling-bling peut très bien s’accommoder d’une équipe sans son meilleur buteur. De son côté, Mbappé sait probablement que pour dire correctement au revoir à l’Hexagone – lui qui est si soucieux de son image –, il devra, en accord avec ces belles envolées patriotiques, remporter un Euro et une médaille d’or olympique (ce qui constituera par ailleurs sûrement une des clauses de son futur contrat).…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com