Il découvre un abri antiaérien dans son jardin à Orléans

« Cet automne, j'ai entrepris de refaire la pelouse de mon jardin. Au bout de quelques heures, j'ai senti que ma bêche butait sur quelque chose de très dur », raconte Johël Ducasse. Après avoir enlevé une couche de terre d'environ 30 cm, il dégage au burin deux trappes d'accès. Pendant plusieurs jours, il déblaie près d'une tonne de décombres et de ferraille avec son épouse. Il découvre alors deux escaliers symétriques, d'une dizaine de marches chacun, en parfait état, donnant accès aux entrailles de la terre. Un abri antiaérien, de plus de 1 m de largeur et 10 m de longueur, était mis au jour. Aujourd'hui, l'ancien comptable fait volontiers visiter sa découverte. « Si vous n'êtes pas claustrophobe, on y va ! Attention, vous risquez de vous salir un peu », sourit l'homme, âgé de 69 ans, coiffé d'une casquette sur laquelle il a attaché une lampe frontale. Nous nous retrouvons à l'intérieur, dans un espace clos de plus de 2 m de hauteur. « N'ayez pas peur ! Vous avez des trous d'aération au plafond à chaque extrémité. » Aucune trace d'humidité, il ne fait pas froid. L'espace peut abriter une dizaine de personnes. « J'ai fait venir un ami maçon qui a été impressionné par cette construction. En revanche, il est presque certain qu'elle n'aurait pas résisté en cas de bombardement. » «Au début des années 1930, toutes les caves étaient recensées»Les bombardements par les forces alliées anglo-américaines, dans les années 1940, des ponts franchissant la Loire à Orléans (Loiret) : c'est ce que devait redouter le constructeur de l'abri, dont la maison avait été bâtie dans les années 1900 sur un chemin de halage en bordure du fleuve. Dans les gravats, le couple a retrouvé un fond de seau à charbon pourri et rouillé sur lequel était collée une coupure de journal. « Elle nous a permis de dater le comblement de l'abri antiaérien vers la fin des années 1960. Il y est en ...