"Il aurait mieux valu jouer la transparence dès le départ" sur les masques, estime Fabien Roussel (PCF)

Le gouvernement doit être "vraiment transparent dans une telle crise" afin que les mesures prises soient acceptées.

Fabien Roussel à Paris, le 12 mars 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le gouvernement répétait que le grand public ne devait pas acheter de masque. "En fait, il y avait tout simplement une pénurie", a déploré lundi 6 avril le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, tout en reconnaissant "une situation difficile à gérer".

Le gouvernement aurait du être transparent dès le départ, a-t-il estimé, au risque de voir les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ne pas être comprises par les Français.

Au début du confinement, le gouvernement "répétait que les Français ne devaient pas acheter de masques et qu'il fallait les réserver pour les soignants. En fait il y avait tout simplement une pénurie (...). Maintenant qu'on a commandé deux milliards de masques, changement de braquet, il faudrait tous en porter" , a déclaré Fabien Roussel sur Sud Radio, admettant toutefois une "situation difficile à gérer".

Le processus de fabrication d'un masque réutilisable. ( AFP / )

Le gouvernement a infléchi sa position sur le port du masque vendredi en annonçant la fabrication de masques "alternatifs", autres que médicaux.

"Quand c'est comme ça, les Français ont du mal à comprendre", a ajouté Fabien Roussel. "Il aurait peut-être mieux valu jouer la transparence dès le départ, dire qu'il y avait une pénurie et que pour la gérer, on les réservait d'abord aux soignants et on demandait aux Français de rester chez eux".

Pour le député du Nord, le gouvernement doit être "vraiment transparent dans une telle crise" afin que les mesures prises soient acceptées, l'élu soulignant que "le meilleur moyen de freiner l'épidémie aujourd'hui, c'est le confinement".