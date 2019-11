Il achète les objets d'Adolf Hitler aux enchères pour les donner au peuple juif

Un chapeau haut-de-forme porté par Hitler adjugé à 50 000 euros, une luxueuse édition de Mein Kampf, frappée d'un aigle et d'un svastika, offerte par Hitler à Goering adjugée à 130 000 euros... la maison munichoise Hermann Historica a organisé cette semaine une vente aux enchères d'objets du IIIe Reich, vente qui a indigné le monde entier. Si les organisateurs de la vente sont restés discrets sur l'identité des acquéreurs, on sait que la plupart des objets personnels ayant directement appartenu à Adolf Hitler ont été rachetés par l'homme d'affaires libanais Abdallah Chatila. Ce dernier a déboursé près de 600 000 euros en quelques minutes? pour des objets qu'il ne veut surtout pas garder. Nous l'avons rencontré. Il nous a expliqué son geste.Baskets, sweat à capuche et barbe de trois jours, l'homme de 45 ans, qui ne porte des costumes « que pour les mariages et les enterrements », n'a pas franchement le look d'un nostalgique du IIIe Reich. Bien au contraire. Ce Libanais, qui a fait fortune dans l'immobilier genevois, montre volontiers les factures de la maison de vente Hermann Historica. Le voici donc propriétaire d'objets à la symbolique encombrante : outre le chapeau et l'édition rare de Mein Kampf, il a aussi acheté la boîte à cigares personnelle du Führer, un cadre en argent offert au commandant SS Ulrich Graf, plusieurs lettres manuscrites à son ami d'enfance August Kubizek, une boîte à musique en argent, cadeau de baptême...