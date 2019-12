Il a gagné 21 millions au Loto : «Mon meilleur ami s'est presque inquiété pour moi»

Il ne pouvait pas rêver meilleur cadeau de Noël ! Un veinard du Doubs, qui a raflé le magot du Loto lors du tirage du 27 novembre, vient de recevoir son gros chèque de 21 millions d'euros. Il s'agit du cinquième gain le plus élevé dans l'histoire de ce jeu qui propose ce vendredi soir, à l'occasion du vendredi 13, un super-jackpot de 13 millions d'euros. Le jeune trentenaire, qui a validé sa grille au tabac-presse Paquett'Clop à Houtaud, village à proximité de Pontarlier, s'en remet « très occasionnellement » au hasard lorsqu'il passe devant un point de vente, « à raison de trois à quatre fois par an ».Habituellement, il opte pour le système flash, laissant à la machine le soin de sélectionner sa combinaison. Mais pour la première fois, il avait décidé de choisir lui-même ses numéros fétiches. Bien joué ! Tout en conservant son anonymat, il a accepté de nous dévoiler son destin exceptionnel.Comment avez-vous découvert que vous deveniez multimillionnaire ?Je suis un peu insomniaque. Une nuit où je ne dormais pas, j'ai décidé, vers 1h30 du matin, de regarder, sur mon téléphone, les résultats du tirage de la veille au soir, ce que je ne fais jamais. J'étais sur le canapé devant la télé. J'avais l'impression que c'était mes numéros qui étaient tombés mais je n'arrivais pas à y croire. Je me disais : Il doit y avoir un truc. Puis j'ai réveillé ma conjointe. Au début, quand je lui ai mis le ticket sous le nez, elle n'a guère apprécié. Mais bon, quand elle a compris pourquoi, ça allait mieux ! Vers 4h30-5 heures, j'ai regardé le tirage en replay qui annonçait un gagnant dans le Doubs. Là, je me suis dit : C'est possible que ce soit nous ! Le matin, on est allés au point de vente. Là, on a su qu'on avait remporté un gros gain. J'ai alors appelé le numéro du service Relations gagnants pour avoir la confirmation.Vous avez immédiatement prévenu votre famille ?Vers 7 heures, ...