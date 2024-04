Iker Muniain quittera l’Athletic Club à la fin de la saison

La barbe rousse la plus célèbre d’Espagne va lever les voiles.

Après quinze saisons dans l’élite, pour 557 rencontres disputées et 75 buts inscrits, Iker Muniain a annoncé son départ de l’Athletic Club en fin de saison. Le club basque a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ce mercredi où le capitaine des Leones annonce la nouvelle avec plein d’émotions. « Tu as été la meilleure chose dans ma vie, mais maintenant, mon amour, le moment est venu de nous séparer, a expliqué le joueur de 31 ans. Je suis arrivé à Bilbao à l’âge de 12 ans, en tant qu’enfant, et aujourd’hui, presque deux décennies plus tard, j’annonce mon départ à la fin de la saison, après quinze ans en équipe première. » …

FL pour SOFOOT.com