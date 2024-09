Ikea ouvre un magasin grand format dans Paris et ne compte pas s'arrêter là

Des paniers de courses dans un magasin Ikea à Paris. Photo prise le 11 mai 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Le numéro un mondial de l'ameublement Ikea a ouvert jeudi en grande pompe un magasin grand format au centre commercial Italie Deux, dans le sud de Paris, racheté par la foncière du groupe suédois, et son PDG, Jesper Brodin, se dit ouvert à d'autres implantations.

Le magasin de quelque 6.200 m2 sur plusieurs étages remplacera celui plus petit de La Madeleine, dans le centre de la capitale, après le rachat annoncé en avril 2023 de l'intégralité d'Italie Deux, d'une extension et de bureaux voisins par la foncière Ingka Centres.

Avant l'ouverture officielle à 10H00, une foule compacte patientait dans les couloirs du centre-commercial, dont la façade a été relookée aux couleurs suédoises du spécialiste des meubles en kit, en jaune et bleu.

"Je vais venir beaucoup de fois !", a lancé Enrique Nieto, qui a patienté depuis 08H30 pour être parmi les premiers clients. "J'aime beaucoup qu'Ikea crée des magasins au centre-ville", accessibles "facilement à pied" ou en métro, a-t-il ajouté.

"Grande fan d'Ikea", Nathalie Siciliano a même pris un jour de congé pour assister à l'évènement.

L'ouverture s'inscrit dans un plan d'investissement de 1,2 milliard d'euros en France sur la période 2023-2026, dont "une grande partie" est consacrée à Italie Deux, dans le 13e arrondissement de Paris, a indiqué à l'AFP Jesper Brodin, PDG du groupe Ingka, la holding qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde.

- Meubles à emporter -

Alors qu'Ikea louait jusque-là un local dans le quartier de La Madeleine, "nous sommes plutôt prudents financièrement et aimons être propriétaires des locaux que nous occupons", a-t-il expliqué, ne cachant pas un certain appétit futur.

"Nous cherchons à poursuivre l'ouverture de nouveaux sites" à Paris, a indiqué M. Brodin. "Je n'ai rien à annoncer, mais nous restons curieux pour trouver des localisations."

Plus grand, plus accessible en transports en commun et en voiture et doté d'un entrepôt qui permet de proposer plus de produits à emporter directement, Italie Deux "coche beaucoup de cases", a souligné Johan Laurell, président d'Ikea France.

Beaucoup de meubles seront disponibles immédiatement, a-t-il noté.

Le magasin Ikea place de la Madeleine à Paris, le 6 mai 2019 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le centre commercial Italie Deux "a déjà plus de 10 millions de visiteurs par an aujourd'hui et nous pensons pouvoir être une locomotive pour faire venir plus de monde ici", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Je trouve que ça redore le blason de tout le quartier" qui s'est "un peu dégradé", a jugé Murielle Taupin, retraitée, venue "pour le spectacle" et l'achat d'un cadre photo.

La majorité de l'équipe du magasin de La Madeleine a déménagé dans celui du sud de Paris, où "l'équipe est légèrement plus grande", a détaillé M. Laurell.

- Baisse des prix -

Outre le centre parisien, Ikea avait notamment annoncé, dans le cadre de son plan d'investissement, un nouveau centre logistique à Toulouse (sud de la France), ouvert cette année, et confirmé une implantation similaire en 2026 à Limay (région parisienne). L'enseigne a depuis également ouvert de petits studios de conception.

Jesper Brodin, PDG du groupe Ingka, la holding qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde, lors d'une séance photo à Paris, le 11 mai 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Jesper Brodin espère par ailleurs lancer plus largement, et notamment en France, une plateforme de vente en ligne de meubles entre particuliers actuellement testée jusqu'en décembre à Oslo et Madrid.

Au niveau mondial, Ingka Group a vu son bénéfice annuel multiplié par cinq en 2023, à 1,5 milliard d'euros, porté par une croissance de quelque 5% du chiffre d'affaires, à plus de 44 milliards d'euros. Et M. Brodin regarde l'avenir avec "optimisme".

Ikea mise notamment sur des baisses de prix durables pour attirer les clients, avec près de 2.000 produits démarqués "de manière permanente" de 15%, selon M. Brodin, ce qui a dopé les volumes de vente.

Il "espère" par ailleurs qu'avec la baisse amorcée des taux d'intérêts - dont le niveau élevé plombe actuellement le marché immobilier - "les contraintes économiques se réduiront et les gens déménageront plus". "Et nous serons là pour les servir".