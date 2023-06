Igor Tudor siffle la fin de son aventure à l’OM

Arrivé en juillet 2022 à Marseille avec un contrat de deux ans, Igor Tudor n’ira pas au bout de son bail avec le club olympien qui a accepté sa démission en fin de saison, ce jeudi. L’entraîneur croate aura malgré tout marqué de son empreinte son court passage sur la Canebière, qui le regrettera peut-être.

Il y a encore quelques jours, c’était une rumeur grandissante, qui flottait dans l’air qui parfume la Commanderie et ses alentours. Cette rumeur est devenue une information, brutalement annoncée ce jeudi 1 er juin : Igor Tudor ne sera plus le coach de l’OM l’an prochain. Au terme d’une conférence de presse d’une vingtaine de minutes, l’entraîneur croate, le président Pablo Longoria et le directeur sportif Javier Ribalta ont écrit ensemble les dernières lignes du règne de Tudor à Marseille. Avant l’ultime match à diriger pour Tudor du côté d’Ajaccio, ce samedi, qui fera office de bal de fin. Coincé entre les deux gabarits poids plumes de sa direction, le géant Igor a remercié en italien les diverses composantes du club avant de délivrer un dernier message : « Cette année, beaucoup de choses se sont passées, positives comme négatives, mais finalement comme n’importe où. Bosser un an ici, c’est comme bosser trois ans dans un autre club. Je suis assez tranquille avec moi-même. J’ai pris cette décision en accord avec moi-même depuis un bout de temps. » Suivi d’une dernière pirouette, de la même nature que celles qui ont rythmé les semaines du côté de la Canebière : « Je voulais vous remercier vous, les journalistes. Vous m’avez fait grandir, vous m’avez posé parfois des questions difficiles du fait de votre travail et j’ai pu parfois exagérer, c’est l’orgueil qui m’y a poussé. Désolé d’avoir été un peu dur, mais je vous remercie… On peut finir là-dessus ? »

Un bilan positif malgré tout

Une démission mûrement réfléchie alors que l’intérêt de la Juve à son égard, l’autre club de sa vie de joueur où il a évolué de 1998 à 2005 puis de 2006 à 2007, croît de jour en jour selon la presse italienne. Tudor l’assure pourtant : « J’ai pris cette décision de ne pas continuer du fait de raisons professionnelles et privées. Ce n’est pas parce que j’ai un accord avec un autre club.» Pas vraiment avare en détails, esquivant les questions lui demandant les raisons de ce départ attendu mais pas non plus évident d’un point de vue sportif, Tudor n’en dira pas davantage. Du côté de Marseille, chacun retiendr

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com