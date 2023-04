Igor Tudor, réveil attendu

Critiqué pour avoir tancé les idées de jeu du football français et récemment remis en question par une partie des supporters en raison d'un contenu de plus en plus stéréotypé, Igor Tudor ne fait toujours pas l’unanimité à Marseille. Pablo Longoria n’a d’ailleurs pas garanti l’avenir du Croate dans la cité phocéenne.

« Lorient n’a pas voulu jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre-attaque. C’était un match typique du foot français. Je suis satisfait de l’intensité de mon équipe, je suis content de la manière dont nous avons montré notre football. » Tel était le constat dressé dimanche dernier par Igor Tudor à la suite d’un triste nul de ses garçons face à Lorient. Une erreur d’analyse ? Peut-être. Une communication ratée ? Sans doute. En tout cas, cette petite attaque envers le foot français n’a pas manqué de faire parler, et de détourner l’attention sur ce qui pose réellement problème à l’OM ces dernières semaines : des résultats en berne et un jeu de moins en moins agréable à suivre. En conférence de presse ce vendredi, le Croate a tenté un rétropédalage maladroit : « Je n’ai pas dit que les équipes françaises jouent typiquement de manière défensive. Ce n’est pas quelque chose qui est juste. Je ne veux pas commenter un mensonge. » Mais le mal pourrait bien être fait, et le crédit que le technicien avait réussi à gagner au fil de la saison est en train de s’épuiser.

Des choix qui interrogent et un Longoria évasif

Entre Tudor et Marseille, c’est une histoire qui n’a rien de linéaire. Sifflé par une partie des supporters avant même de disputer son premier match officiel sur le banc, il s’était offert un bol d’oxygène en réalisant un début de saison tonitruant et en proposant un contenu plaisant à regarder. La désillusion face à Tottenham avait ensuite remis des interrogations sur la table, avant que ses hommes ne se reprennent parfaitement après le Mondial. Depuis quelques temps, le Croate connaît un nouveau coup de moins bien, symbolisé par plusieurs problèmes : ses latéraux, force majeure de son OM en début d’année, sont moins importants et plus prévisibles, un étonnant manque de points à la maison, et une gestion de plusieurs cas qui interroge. Guendouzi a souvent été trimballé de poste en poste, la charnière centrale évolue presque à chaque rencontre, et Vitinha, pourtant acheté pour une trentaine de millions cet hiver, n’est pas encore entré dans le moule.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com