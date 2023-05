Igor Tudor avoue son admiration pour Franck Haise

L’art du compliment.

Igor Tudor ne veut pas entendre parler de « finale » pour le choc entre Lens (3 e ) et l’OM (2 e ), pour le compte de la 34 e journée de Ligue 1, ce samedi. Lors de la conférence d’avant-match, ce jeudi, le Croate a complimenté le coach lensois : « Si je dois choisir un entraîneur en Ligue 1, c’est Franck Haise. C’est le coach pour lequel j’ai le plus d’estime, l’un des meilleurs en France » . L’ancien joueur de la Juventus précise que ce match est « important mais il ne sera pas décisif » et que « le chemin est encore long, il restera 12 points à prendre derrière » . L’OM est deuxième avec 70 points devant Lens avec 69 points. Cette confrontation s’annonce donc comme le choc de la fin de saison. Les deux équipes sont assez proches sur le plan tactique. Igor Tudor le sait : « On a la même énergie, la même envie de jouer un football offensif. Eux font un pressing un peu plus en zone. Il y a beaucoup de courses et beaucoup de fluidité dans leur jeu » .…

TJ pour SOFOOT.com