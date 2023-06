Igor Belanov, un Ballon d’or sur le front ukrainien

Igor ne dort pas.

Igor Belanov, Ballon d’or en 1986, a décidé de s’engager et de se battre sur le front de guerre entre l’Ukraine et la Russie comme il le précise au journal AS , ce vendredi. L’ex-buteur est engagé dans le conflit depuis le début, à savoir le 24 février 2022. « C’est un acte d’agression injuste contre mon pays , souligne l’ancien joueur du Dynamo Kiev, (1985-1989). Ce n’est pas un conflit, c’est une guerre ! Et ce uniquement parce qu’un tsar malheureux au Kremlin veut entrer dans l’histoire » . Pour lui, Vladimir Poutine sera retenu dans l’histoire comme « un meurtrier, un agresseur, un tyran, un maraudeur et un violeur » .…

TJ pour SOFOOT.com