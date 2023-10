IFI, Flat Tax, baisse de l’IS… les vrais effets des réformes fiscales Macron

Un bilan contrasté des principales réformes fiscales Macron de 2018 (© Fotolia)

Cinq ans après une batterie de réformes fiscales consécutive à l'élection d'Emmanuel Macron, France Stratégies, l'organisme chargé de conseiller le gouvernement dresse un bilan des principales réformes fiscales Macron de 2018.

«Depuis quelques mois, la petite musique du retour d’un impôt sur la fortune (ISF) se fait entendre en France et en Europe. Plusieurs initiatives venant d’horizons politiques différents ont (ré)inscrit la fiscalité du patrimoine à l’agenda médiatique et politique» s’étonne Martin Baloge, chercheur à l’Institut catholique de Lille.

En France, Jean-Paul Mattei, au nom du MoDem à l’Assemblée nationale, s’est prononcé, dans un rapport parlementaire, en faveur d’un ISF européen afin de financer la transition écologique. Il s’appuie sur un rapport de Jean Pisani-Ferry, professeur d’économie à Sciences Po Paris et contributeur du programme économique d’Emmanuel Macron en 2017, et Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances, qui propose la création d’un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés, devant rapporter environ 5 milliards d’euros par an jusqu’en 2050.

Au début de l’été, les députés européens sociaux-démocrates Aurore Lalucq et Paul Magnette déposaient, eux, auprès de la Commission européenne une demande « d’initiative citoyenne européenne » sur le sujet pour travailler à l’élaboration d’une directive européenne instaurant un «impôt sur la fortune écologique et social» ciblant les 1% des ménages les plus riches.

«Ces différentes initiatives sont d’autant plus remarquables qu’elles s’inscrivent