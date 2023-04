IFI : ce qui change en 2023

Les contribuables soumis à l’IFI doivent joindre une déclaration spécifique de patrimoine à leur déclaration de revenus 2022. (© Adobestock)

Les contribuables soumis à l’IFI doivent joindre une déclaration spécifique de patrimoine à leur déclaration de revenus 2022. L’impôt sur la fortune 2023 sera payable en fin d’année.

Les essentiels Seuil d’imposition

Vous êtes redevable de l’IFI en 2023 si la valeur nette du patrimoine immobilier de votre foyer fiscal au 1er janvier 2023 dépassait 1,3 million d’euros.

Le foyer fiscal au sens de l’IFI n’est pas le même que celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Il englobe les couples mariés et les partenaires de Pacs, mais aussi les concubins notoires.

Les biens des enfants mineurs doivent aussi être pris en compte, mais pas ceux des enfants majeurs, même s’ils sont rattachés au foyer parental pour l’impôt sur le revenu.

Patrimoine imposable

Vous devez tenir compte de tous les biens et droits immobiliers de votre foyer, exception faite de ceux qui sont exonérés.

Sont imposables les immeubles bâtis (qu’ils soient à usage d’habitation ou professionnel), non bâtis (terrains agricoles, bois et forêts, terrains à bâtir, etc.) et les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage et d’habitation, etc.).

Vous devez déclarer leur valeur vénale au 1er janvier 2022, c’est-à-dire le prix auquel vous auriez pu les vendre à cette date, en dehors de toute notion de convenance.

Pour certains biens, vous pouvez appliquer un abattement ou une décote. Votre résidence principale, par exemple, bénéficie d’un abattement de 30%.

Vos biens loués et ceux détenus via une SCI ou une SCPI peuvent