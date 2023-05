information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 10:48

« Idrissa Gueye a ouvert la boîte de pandore »

Ce week-end de foot en France a été marqué par le refus assumé de cinq joueurs professionnels de s'associer à la campagne de lutte contre l'homophobie mise en place par la LFP en collaboration avec plusieurs associations. Bertrand Lambert est le président de l’une d'entre elles. Il raconte comment il a vécu les évènements.

Bertrand Lambert a fondé l’association PanamBoyz & Girlz United il y a tout juste dix ans. À l’époque, il proposait déjà à la LFP de faire jouer les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 avec des lacets arc-en-ciel pour sensibiliser le monde du football contre l’homophobie. Ce week-end, depuis son canapé, il a observé tout le chemin qu’il reste à parcourir pour espérer voir un jour un joueur de Ligue 1 faire son coming out, ce qui « ferait tomber tellement de préjugés qu’on aurait même plus besoin de porter des maillots arc-en-ciel » .

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant le début du week-end ? …

Propos recueillis par Mathis Healy pour SOFOOT.com