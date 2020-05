Idir et Zidane, la Françalgérie

Le grand chanteur algérien d'expression kabyle, Idir, s'est éteint samedi 2 mai à 70 ans à Paris. La proximité d'estime qui le liait à Zinédine Zidane, autre grand fils de Kabylie, a contribué à travers leur talent à rapprocher les peuples de France et d'Algérie.

A Vava Inouva

Mekhloufi, le football et la révolution

1975 fut une grande année pour l'Algérie. Treize ans après son indépendance, le pays-phare des luttes anticoloniales avec le Vietnam est un des membres actifs de l'OPEP qui impose au monde la nouvelle donne sur le marché du pétrole. Figurant en bonne place au sein des Pays Non Alignés qui récusent la tutelle américaine ou soviétique, l'Algérie est un partenaire recherché sur le plan diplomatique. En 1975, le réalisateur algérien Mohammed Lakhdar-Hamina reçoit la Palme d'Or à Cannes pour son film. Organisatrice des Jeux Méditerranéens à l'été 75, l'Algérie fait sensation en remportant le tournoi du football. En finale, elle bat à Alger la France B dans un match palpitant (3-2) qui scelle un début de réconciliation entre les deux pays. Le sélectionneur algérien est une vieille connaissance du foot français, Rachid Mekhloufi, ex-idole des Verts et de Geoffroy-Guichard des années 50 et 60. En 1975 également, malgré un championnat moyen, un club de foot devient le vecteur des revendications identitaires berbères, la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie), depuis le double titre de champion du pays en 1973 et 1974. Et puis surtout, au milieu de cette décennie 1970, une chanson qui résonne dans toute l'Algérie parvient en France et s'étend bientôt au monde. Le titre ?Cet air de poésie chantée est interprété par Idir, un jeune kabyle de 26 ans qui se prédestinait au métier de géologue. C'est une ballade poignante coécrite avec Mohamed Benhamadouche et chantée avec douceur. Elle raconte une veillée familiale autour du père (vava, en kabyle) dans les hautes montagnes du Djurdjura. De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir va vite devenir le chef de file de la nouvelle chanson berbérophone entraînant dans son sillage Lounis Aït Menguellet, Djamel Allam, le groupe féminin Djurdjura et plus tard Lounès Matoub. Idir puise son inspiration dans la musique folklorique berbère et chante en tamazight, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com