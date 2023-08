Idée week-end en Europe: pour un week-end authentique à petit prix, choisissez Sofia

À Sofia, la capitale de la Bulgarie, vous serez accueilli avec gentillesse et convivialité. Cette ville animée est riche en histoire et en sorties. Voici les bons plans pour vivre le dépaysement bulgare pour un budget plus que raisonnable.

Un jeu de piste pour découvrir la ville

Vous pouvez transformer votre visite de Sofia en une activité ludique et enrichissante. Le site Musement.com vous propose de découvrir la ville de façon interactive. Pour 28 euros , vous téléchargez une application qui va vous guider dans la capitale, tout en vous proposant des énigmes à résoudre. En chemin, vous explorez treize siècles d’histoire. Si vous êtes en famille, c’est une façon originale de faire participer les enfants à la découverte de la capitale bulgare.

De la cathédrale Alexandre Nevski au marché aux puces

L’imposante cathédrale Alexandre Nevski est l’une des plus grandes églises orthodoxes d’Europe. Où que vous soyez dans la ville, vous apercevrez ses immenses coupoles dorées. L’entrée est gratuite. N’hésitez donc pas à pénétrer à l’intérieur, vous y découvrirez un décor à couper le souffle et une très importante collection d’icônes orthodoxes. Pour faire des affaires et dénicher des merveilles, ne manquez pas d’aller faire un tour au marché aux puces. Il est installé au pied de la cathédrale. Vous y trouverez des chapkas, des souvenirs de l’époque communiste, des bijoux en argent et beaucoup d’objets insolites à des prix dérisoires.

Le Monument à l’armée soviétique, grand lieu de liberté artistique

Ce bas-relief, édifié dans le pur style soviétique à la gloire des soldats libérateurs de l’Armée rouge, est devenu un lieu d’expression artistique. Il y a dix ans, des peintres anonymes ont transformé les statues des soldats en héros de comics américains. Depuis, des artistes viennent donner libre cours à leur imagination en repeignant ce symbole de l’époque communiste. Récemment, il est devenu un lieu de revendication contre la guerre en Ukraine.

Passez un après-midi en pleine montagne

Le mont Vitosha est un massif montagneux. Il surplombe la ville de Sofia, conférant à la ville un charme particulier. Cette montagne est la destination préférée des Sofiotes. Aux beaux jours, vous pouvez randonner à 2.290 mètres d’altitude sur le Pic noir. En hiver, la station d’Aleko vous offrira des pistes de ski de qualité. Le prix du forfait est de 26 euros pour les adultes et de 18 euros pour les enfants. Mais peu importe la saison, le parc naturel de Vitosha est un incontournable lors de votre visite à Sofia.

Une adresse de charme pour un délicieux repas

Le restaurant “Made in Blue” est un grand pavillon. Il vous accueille comme à la maison. Vous traverserez un joli jardin et monterez un escalier en mosaïques pour prendre place dans une des salles au décor typiquement bulgare. Pour une addition d’environ 18 euros par personne, vous goûterez à une cuisine bulgare tendance, bio, fraîche et savoureuse.

Se loger à petit prix

L’Hôtel Rila est situé en plein centre-ville. Les chambres sont simples et confortables. Sur Expedia (partenaire The Corner *), elles vous sont proposées à partir de 60 euros la nuitée. Plus éloigné du centre mais entouré de verdure avec une vue spectaculaire sur la montagne, le Vitosha Park Hotel est un bel établissement avec des chambres à 60 euros sur Booking.com (partenaire The Corner *).

Les spécialités bulgares pour se régaler sans se ruiner La cuisine bulgare allie les saveurs des recettes de Turquie, de Grèce et des pays slaves. Elle est réputée pour ses plats copieux proposés à des prix très raisonnables. Les kebapcheta sont de petites saucisses grillées, souvent servies avec des frites et une salade fraîche. Vous pouvez les déguster dans de nombreux restaurants. Il vous en coûtera environ 6 euros . Le banitsa est une sorte de feuilleté farci de fromage, d’épinards ou de viande hachée. Vous en trouverez dans les boulangeries traditionnelles pour environ 2 euros la part. Le yaourt bulgare à la texture onctueuse, grasse et crémeuse est présent dans de nombreuses recettes comme la snejanka ou salade Blanche-Neige. C’est une salade de concombre au yaourt proposée dans de nombreux restaurants autour de 3 euros . Les Bulgares consomment ce yaourt depuis plus de 5.000 ans. Enfin, la bob chorba est un plat national. Il s’agit d’une soupe dont l’ingrédient principal est le haricot sec, blanc ou rouge. Chaque cuisinier l’assaisonne à sa façon. Comptez 5 euros pour ce plat qui va vous rassasier en vous régalant.

