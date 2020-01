«Ici, tout le monde parle du virus» : entre le fantôme du Sras et les rumeurs en ligne, la psychose gagne en Chine

À Dalian, la rumeur bruisse depuis ce mardi matin. Dans cette ville balnéaire du sud-est de la Chine, un homme venu de Wuhan aurait été hospitalisé pour des symptômes semblables à ceux d'une pneumonie, avant d'être transféré en urgence à Shenyang.« Apparemment, il avait près de 40 °C de fièvre, souffle Mathieu. Ici, tout le monde en parle. » Comme les sept millions d'habitants de cette cité balnéaire du golfe de Corée, ce Chinois d'origine, qui a vécu en France une quinzaine d'années, est gagné par l'inquiétude qui se répand dans le pays depuis plusieurs semaines.Un nouveau virus transmissible entre hommes est apparu fin décembre dans la ville de Wuhan, au centre du pays. Six personnes sont décédées depuis, et près de 300 cas ont été recensés en Chine, mais aussi au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et en Thaïlande. Coronavirus : un mystérieux virus né sur un marché inquiète la Chine « Les informations arrivent au compte-gouttes », s'inquiète Mathieu. Alors, en attendant d'avoir plus d'éléments, la psychose tourne à plein régime, alimentée par des rumeurs inquiétantes véhiculées via les messageries instantanées en vogue en Chine, comme WeChat.Pénuries de masques dans les pharmacies« La plupart des gens portent des masques dans la rue », décrit-il. Particulièrement vulnérable depuis une leucémie dont il a été soigné, lui-même s'est rendu à la pharmacie pour s'en procurer un, sur le chemin du gymnase où il enseigne le badminton. Trop tard : le stock était déjà épuisé.Prévenue de ces pénuries par des groupes d'expatriés français organisés sur les réseaux sociaux, Aude a prévu d'acheter le sien directement en France. Cette Parisienne de 28 ans prend l'avion samedi pour s'installer à Shanghai, où son compagnon a décroché un job d'ingénieur pour trois ans. « Forcément, cette histoire de virus ajoute un petit stress », confie-t-elle. Ces derniers ...