«Ici, personne ne pleure» : le combat de Manuel Cabit après son accident de la route

« Au bout du fil, j'entends une personne de l'hôpital de Reims me dire : Votre fils Manuel ne va pas remarcher. » Ce dimanche 3 novembre, Éléonore Cabit ne lâche plus son téléphone. Depuis Sainte-Anne, sa ville nichée au sud de la Martinique, elle échange avec les soignants du CHU de la cité champenoise. Puis finit par avoir Manuel au bout de la ligne. « Et là, sans même me dire bonjour, il m'a tout de suite lâché : Maman, tout ce que je peux te dire, c'est que je vais marcher. »Quelques heures après la première passe décisive de sa carrière en Ligue 1, le latéral gauche du FC Metz, son frère Harry et une troisième personne montent dans une voiture conduite par Kévin N'Doram, autre joueur lorrain. Le fils de Japhet, contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, roule vite. Très vite. Si la vitesse du véhicule a été estimée à plus de 180 km/h au moment de l'accident à hauteur de la ville d'Ormes (Marne), les enquêteurs du peloton autoroutier de Tinqueux devraient en savoir plus grâce aux analyses techniques de ce qu'il reste de la voiture. Contacté, le parquet indique simplement que l'enquête suit son cours.Après le crash, Manuel Cabit a été opéré deux fois du rachis cervical. Sans ce que cela ne permette d'améliorer l'état de santé de celui des quatre occupants qui a été le plus touché dans sa chair. Deux mois et demi se sont écoulés depuis l'accident. Le joueur de 26 ans, recruté par le promu messin cet été, a quitté l'hôpital de Reims pour un centre de rééducation à Strasbourg. Mais n'a toujours pas retrouvé de sensibilité dans les jambes.«Il n'abandonnera jamais»Son quotidien, il l'a raconté dans une interview, la première depuis son accident, accordée au Républicain Lorrain. Dans cet entretien publié jeudi dernier, Cabit raconte évoluer en fauteuil roulant depuis maintenant près d'un mois. « Le chirurgien m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance ...