« Ici, la seule chose qui est intouchable, c'est l'écusson » : José Mourinho franc avec Vinicius

El jefe , c’est bien le Special One . Le boucan médiatique autour du Real Madrid ne cessera jamais. Encore moins lorsque ses stars déchaînent les médias autour de rumeurs ou de moments forts, notamment négativement. Dans l’impasse depuis le début de saison, Vinicius Jr fait plus parler de lui pour ses vilains gestes que pour son Joga bonito .

Et ce mardi, à l’aube de la réception du RB Leipzig en Ligue des champions, José Mourinho n’a pas gardé sa langue dans sa poche en conférence de presse : « Ici, la seule chose qui est intouchable, c’est l’écusson. Aucun joueur n’est intouchable . Ce n’est ni une question de statut, ni de brassard de capitaine autour du bras, ni du montant que l’on a dépensé pour le recruter. Ce qui rend un joueur intouchable, c’est son rendement sur le terrain. » …

AC pour SOFOOT.com