Icardi sort une belle épine du pied du PSG face au FC Bruges

Il en aura suffi d'une : à nouveau titulaire à la place de Cavani, Mauro Icardi a marqué le seul but de la soirée du PSG face à Bruges (1-0). Une belle opposition tactique marqué par un pénalty arrêté par Navas, et une qualification validée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ouf !

Paris Saint-Germain 1-0 FC Bruges

La dernière fois, c'était le 9 janvier dernier, face à Marcus Thuram. La fois d'avant ? Le 6 avril 2018, devant Rémy Cabella. Encore un coup ? Le 16 décembre 2017, Whabi Khazri. On peut ainsi remonter loin, l'essentiel est ici : dans son histoire récente, les gardiens du PSG arrêtent en général un pénalty par an. Une statistique au doigt mouillé envoyée valser d'un coup de sèche-cheveux par Keylor Navas ce mercredi soir aux alentours de 22h35, alors que Mbaye Diagne avait la balle du 1-1 dans les pieds. À ceux qui n'auraient pas suivi : le PSG s'est imposé face à Bruges, oui. Mais par la plus petite des marges (1-0), en souffrant tactiquement, et en sauvant un péno. Paris valide sa qualification pour les huitièmes de C1... et c'est bien là tout ce que les optimistes retiendront. Autre actualité, autre belle époque, sans les majuscules cette fois : celle du 22 octobre dernier, date à laquelle le FC Bruges n'avait pas encore perdu un match de la saison. Depuis, les hommes de Philippe Clément ont encaissé une démonstration d'efficacité chez eux (0-5), accusé le coup de frein contre le Standard (1-1), et ré-enclenché la seconde en championnat, avec deux victoires sans prendre de buts. Comme si rien n'avait changé. Comme si trente minutes de torture face à Mbappé, titulaire ce soir, ne chamboulaient pas autant l'existence qu'une heure et demie contre Wesley Lautoa.