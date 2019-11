Icardi sauve le PSG à Brest

Entré en jeu à dix minutes de la fin, l'Argentin a une nouvelle fois frappé pour offrir la victoire au PSG sur la pelouse de Brest (1-2). Un succès qui permet à Paris de renouer avec le succès en Ligue 1, et de prendre provisoirement dix points d'avance sur son dauphin, Angers.

Brest 1-2 PSG

Di María annonce la couleur

Une semaine après une troisième défaite en championnat, déjà, à Dijon, le PSG devait se remettre la tête à l'endroit en Ligue 1 sur la pelouse de Brest. Une tâche qui ne s'annonçait pas simple pour les Parisiens, trois jours après la Ligue des champions, et surtout sur une pelouse où les locaux n'ont pas connu la défaite depuis le début de la saison. En conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel ne disait d'ailleurs pas autre chose : "J'attends un match difficile face à une équipe qui n'a pas perdu à la maison. Ils sont intensifs. Je m'attends à un match de Coupe. Nous sommes les favoris, mais on doit mettre la même intensité." Ce match de Coupe, difficile, oui, le PSG l'a eu ce samedi après-midi à Brest. Mais il a pu compter sur un nouveau but de Mauro Icardi, son cinquième en six rencontres de championnat, pour se sortir du bourbier breton.Forcé d'opérer un turnover pour ménager ses cadres et redonner du temps de jeu à d'autres, Tuchel opère six changements par rapport au match de mercredi face à Bruges en Ligue des champions. Cavani, Draxler et Kurzawa sont titulaires tout comme Sergio Rico, appelé à la dernière minute pour suppléer Navas blessé à l'échauffement. L'entame est équilibrée, Brest ne se présente pas dans son antre pour garer le bus et les occasions pleuvent de part et d'autre. Sarabia, le plus actif côté parisien dans cette première demi-heure, oblige Larsonneur à la parade tandis qu'Autret donne lui aussi la réplique à Rico de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com