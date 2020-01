Icardi, Neymar, Mbappé, Di María, les quatre fantastiques

C'est peu dire que le PSG s'est baladé en quart de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne au Parc des Princes (6-1). Un succès qui repose sur le talent de quatre hommes : Neymar, Mauro Icardi, Angel Di María et Kylian Mbappé. Quatre hommes qui prouvent une nouvelle fois qu'ils peuvent jouer ensemble.

Tuchel a été convaincu

Le PSG en promenade de Sainté

Oui, ce n'était qu'un quart de finale de Coupe de la Ligue contre une équipe remaniée de Saint-Étienne. Oui, les Verts ont joué en infériorité numérique pendant une heure. Il n'empêche que ce violent 6-1 a confirmé ce qui avait été déjà vu à Saint-Étienne (0-4) et contre Amiens (4-1) en Ligue 1. À savoir que Neymar, Mauro Icardi, Angel Di María et Kylian Mbappé peuvent jouer ensemble sur le terrain. Et le faire très bien même. Il n'y a qu'à regarder les scores et les statistiques des quatre hommes sur ces trois rencontres avec un joli 5 buts marqués et 2 passes décisives pour Mbappé et Icardi. Et un non moins sympathique 3/3 pour Neymar. Tandis que l'ancien du Real Madrid a offert 2 caviars. Bref, les quatre hommes s'occupent de tout.Pourtant, il y a de ça quelques semaines, Thomas Tuchel s'était montré réticent à l'idée d'aligner ses quatre fantastiques ensemble sur le terrain après l'avoir tenté pendant trente minutes au Santiago-Bernabéu face au Real Madrid en Ligue des Champions (2-2). Voir même catégorique : "Sauf que l'entraîneur allemand est loin d'être buté et a décidé de tenter l'expérience dès le coup d'envoi d'une rencontre. À une seule condition comme il l'a rappelé au micro decette semaine : "