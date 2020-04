Icade annule un trimestre de loyers pour des TPE, comme demandé par le gouvernement

Le groupe immobilier français Icade, gros acteur des bureaux, a renoncé pour un trimestre aux loyers des petites entreprises à l'arrêt à cause du coronavirus, a-t-il annoncé vendredi, se conformant à une injonction du gouvernement.

"Pour ses locataires (...) de moins de 10 salariés et dont l'activité est arrêtée par décision administrative, et conformément à l'appel du ministre de l'Economie et des Finances, Icade procèdera à l'annulation du loyer du 2e trimestre 2020", dit le groupe dans un communiqué.

Bruno le Maire, ministre de l'Economie, a annoncé jeudi soir qu'il avait demandé aux grands groupes immobiliers de renoncer purement et simplement à percevoir pendant trois mois les loyers dus par les plus petites entreprises à l'arrêt à cause des mesures de lutte contre le coronavirus.

Cette demande s'inscrit dans un contexte de forte tensions entre les fédérations de commerçants, qui demandent une annulation généralisée des loyers, et leurs principaux propriétaires, notamment les centres commerciaux, qui privilégient un simple report.

Certains acteurs - la foncière d'Auchan, la SNCF et la plus petite Compagnie de Phalsbourg - ont néanmoins décidé des annulations de loyers.

Icade, dont le capital est dominé par le secteur public via la Caisse des Dépôts, a aussi revu à la baisse son dividende. En tant que foncière, il ne peut pas l'annuler.

Le groupe, qui est aussi actif dans les établissements de santé, a aussi annoncé la mise en place de délais de paiement envers ses cliniques locataires, dans un contexte de très forte sollicitations.

