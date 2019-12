Ibrahimovic de retour à l'AC Milan : l'aventure américaine de Zlatan passée au crible

Son passage outre-Atlantique aura duré moins de deux ans. En signant ce vendredi un contrat de six mois avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s'apprête à faire son grand retour dans le club italien au sein duquel il avait déjà évolué deux saisons entre 2010 et 2012.Fidèle à son style provocateur et (un brin) mégalo, la star suédoise, passée également par le PSG, a publié vendredi soir sur Twitter un montage le présentant en train d'effectuer un bras de fer avec ce qui s'apparente à un diable démoniaque. Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo pic.twitter.com/2sU0su3Jtt-- Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) 27 décembre 2019En rejoignant l'AC Milan, Zlatan met fin à son passage aux Los Angeles Galaxy. Le club californien, qu'il avait rejoint en mars 2018, évolue en Major League Soccer (MLS), le championnat américain qui se joue de mars à décembre.53 buts en 58 matchsDurant ces deux années à l'autre bout du globe, Zlatan a marqué les esprits, notamment avec plusieurs buts spectaculaires.Son tout premier, inscrit après seulement six minutes de jeu lors de ses premiers pas sur un terrain américain le 31 mars 2018, avait même été désigné par les fans but de l'année. Il s'agissait d'une reprise de volée de plus de 30 m qui avait lobé le gardien de l'équipe adverse et grande rivale, le Los Angeles FC. The goal heard 'round the world.The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0-- LA Galaxy (@LAGalaxy) 14 novembre 2018Un autre de ses buts les plus notables date du 19 juillet dernier, face à cette même équipe du Los Angeles FC. Après avoir contrôlé le ballon dans les airs et effacé deux adversaires, Zlatan décoche une frappe à l'entrée de la surface et ne laisse aucune chance au gardien. How 'bout that Zlatan style! pic.twitter.com/rGU9qFjTcN-- Major League Soccer (@MLS) 20 juillet 2019En deux saisons, l'attaquant de 38 ans a trouvé le chemin des ...