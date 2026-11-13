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Ibrahima Konaté, un leader qui veut retrouver la lumière
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 21:19

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Ibrahima Konaté, un leader qui veut retrouver la lumière

Ibrahima Konaté, un leader qui veut retrouver la lumière

Avec le départ précipité de Dayot Upamecano du rassemblement, Ibrahima Konaté apparaît comme la solution naturelle pour ramener un peu de stabilité dans la défense bleue et ne pas se faire peur face à la Turquie. Ses derniers temps en équipe de France n’ont pas joué en sa faveur, et ont trop vite fait oublier le statut réel du joueur en sélection.

Une question aura suffi à l’agacer. Interrogé sur une éventuelle « montée en puissance » depuis le début de saison et son transfert au Real Madrid, Ibrahima Konaté, regard perçant et crâne encore fumant de la séance d’entraînement qui venait de s’achever, lundi dernier à Clairefontaine, réagissait en ces mots : « C’est-à-dire je monte en puissance ? Non, depuis le début de la saison ça se passe très bien et il faut le souligner, avec toutes les critiques que j’ai pu avoir la saison dernière. »

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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