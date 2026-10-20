Ibrahima Konaté revient sur la polémique Ceuta

Se concentrer sur le sportif. Le 15 septembre dernier, les Madrilènes Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior avaient pris la décision de ne pas revêtir entièrement le maillot en soutien aux habitants de la ville autonome de Ceuta, englués dans une crise migratoire .

Présent en conférence de presse à la veille de la réception du RB Leipzig en C1, l’international français arrivé cet été au Real a tenté de s’expliquer : « Honnêtement, je n’avais pas vraiment compris ce qui était écrit sur le maillot donc je ne pouvais pas prendre position. Après ce match, j’ai compris tout ce qui s’était passé à Ceuta et je peux comprendre les deux points de vue. Vous devez comprendre que je viens de France mais mes parents sont originaires d’Afrique. Ils ont quitté l’Afrique pour venir en France. Je pense que beaucoup de gens se trouvent dans la même situation que moi ». …

MB pour SOFOOT.com