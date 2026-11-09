Ibrahima Konaté réagit à la candidature de Teddy Riner

C’est bien de laisser le téléphone refroidir. Interrogé à la sortie de la première séance d’entraînement des Bleus de cette fenêtre internationale sur l’annonce de la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle qui se tiendra l’an prochain, Ibrahima Konaté est tombé de haut : « J’ai vu une image de Teddy Riner avec un costard mais je n’ai rien d’autre. Je ne sais pas s’il rigole ou s’il est sérieux », s’est marré le défenseur du Real Madrid, avant de promettre qu’il ira « regarder après » l’info qui secoue le landerneau politique français.

Pablo pas chaud

Pour sa part, le néo-Bleu Pablo Pagis a évacué le sujet, préférant répondre aux questions sur ses premières impressions avec le groupe : « Je ne m’intéresse pas à la politique, je me concentre sur le football. Je pense que j’ai déjà suffisamment à penser pour cette semaine », a déclaré l’attaquant du Paris FC.…

JD pour SOFOOT.com