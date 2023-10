Ibrahima Konaté évoque à son tour la santé mentale des joueurs

La parole se libère.

Présent en conférence de presse avant le premier match de l’équipe de France face aux Pays-Bas, Ibrahima Konaté a lui aussi été interrogé sur le sujet de la santé mentale des joueurs. Au courant de l’intervention récente de Thierry Henry, il s’est exprimé sans langue de bois sur le sujet, mettant en avant le rôle des journalistes : « C’est un sujet très important, on ne le souligne pas assez. Vous, les journalistes, avez un métier, c’est de poser des questions, de critiquer les joueurs, de parler en bien des joueurs, et ça aussi, ça joue sur la santé mentale des joueurs. » Et pas question pour le défenseur de Liverpool de se démonter devant une assemblée rieuse : « Nan mais vous rigolez, mais c’est la vérité, vous le savez mieux que moi aujourd’hui et peut-être que vous ne vous en souciez pas. » Ainsi, il a souligné que les critiques, les analyses et autres contenus sur les joueurs peuvent directement les atteindre : « Ce sont des aspects qui sont très difficiles à avaler pour certains joueurs. À la fin des matchs, ils regardent les critiques et ils se font insulter. » …

JF pour SOFOOT.com