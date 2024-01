information fournie par So Foot • 24/01/2024 à 12:09

Ibrahima Diédhiou : « Feignies-Aulnoye et le Qatar, ça n’a rien à voir »

Né au Sénégal, formé à l'Aspire Academy de Doha, sous contrat professionnel en Belgique à 18 ans, joueur des Lions de la Teranga le temps d'un match en 2014, au marquage de Kylian Mbappé il y a deux ans : Ibrahima Diédhiou en a, des histoires à raconter. Avant d'affronter Montpellier en 16es de Coupe de France (après QRM au tour précédent), le défenseur de l'Entente Feignies-Aulnoye (National 2) ouvre quelques tiroirs.

Montpellier est la cinquième équipe professionnelle que tu affrontes en Coupe de France. Y a-t-il moins d’excitation que la première fois ?

Tu es toujours excité de jouer une équipe pro. Ça arrive rarement quand tu joues en National 2. On a envie de se montrer. Rien n’a changé, c’est toujours la même motivation. Contre Valenciennes, on avait fait un match de gala (défaite 3-0, le 19 novembre 2022 au 8 e tour de Coupe de France) . Là, contre Quevilly (victoire 1-0 le 5 janvier, en 32 es ) , on a tout donné sans complexe.…

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com