Ibrahim Maaroufi : « Quand je regarde en arrière, je me dis que j'étais un fou »
L’Inter Milan de Mancini à 17 ans, le Parseh Téhéran à 23 balais et une fin de carrière au Toulouse Rodéo. Ibrahim Maaroufi a tout connu. Y compris des galères. Entretien avec le milieu défensif belgo-marocain qui a écumé pas moins de dix-sept clubs. Ça en fait des souvenirs.
« Ibrahim ? » , ose-t-on demander au gaillard qui s’approche de l’entrée de l’hôtel Van der Valk de Zaventem, en périphérie de Bruxelles. Par rapport à la photo glanée sur Google, les cheveux ont gagné quelques centimètres et la silhouette jadis enrobée d’un maillot de l’Inter estampillé Pirelli n’est plus aussi fluette. Normal, Ibrahim Maaroufi a pris vingt piges. À 37 ans, il est père de trois enfants et a connu une existence pleine de rebondissements. Un teasing ? L’ancien milieu défensif belgo-marocain a fait des petits ponts massacreurs avec Vincent Kompany, il s’est entraîné avec Phillip Cocu au PSV. Il a figuré dans la meilleure équipe de PES de tous les temps. Il a attendu son salaire plusieurs mois en Iran et s’est fait usurper son identité par un terroriste. Eh oui, quelle vie……
Propos recueillis par Jacques Besnard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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