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Ibrahim Maaroufi : « Quand je regarde en arrière, je me dis que j'étais un fou »
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 19:07

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Ibrahim Maaroufi : « Quand je regarde en arrière, je me dis que j'étais un fou »

Ibrahim Maaroufi : « Quand je regarde en arrière, je me dis que j'étais un fou »

L’Inter Milan de Mancini à 17 ans, le Parseh Téhéran à 23 balais et une fin de carrière au Toulouse Rodéo. Ibrahim Maaroufi a tout connu. Y compris des galères. Entretien avec le milieu défensif belgo-marocain qui a écumé pas moins de dix-sept clubs. Ça en fait des souvenirs.

« Ibrahim ? » , ose-t-on demander au gaillard qui s’approche de l’entrée de l’hôtel Van der Valk de Zaventem, en périphérie de Bruxelles. Par rapport à la photo glanée sur Google, les cheveux ont gagné quelques centimètres et la silhouette jadis enrobée d’un maillot de l’Inter estampillé Pirelli n’est plus aussi fluette. Normal, Ibrahim Maaroufi a pris vingt piges. À 37 ans, il est père de trois enfants et a connu une existence pleine de rebondissements. Un teasing ? L’ancien milieu défensif belgo-marocain a fait des petits ponts massacreurs avec Vincent Kompany, il s’est entraîné avec Phillip Cocu au PSV. Il a figuré dans la meilleure équipe de PES de tous les temps. Il a attendu son salaire plusieurs mois en Iran et s’est fait usurper son identité par un terroriste. Eh oui, quelle vie……

Propos recueillis par Jacques Besnard pour SOFOOT.com

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