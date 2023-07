Ibrahim Cissoko, ça vient de la rue

Deuxième recrue du mercato estival toulousain, le Néerlando-Guinéen de 20 ans, dribbleur fou, possède à la fois un profil rare et une immense marge de progression. Si tout s'imbrique bien, il pourrait être un cocktail très intéressant à suivre au cours de la prochaine saison de Ligue 1.

La France n’avait plus vu ça depuis les années 50 : 25°C pour un 28 avril, des thermomètres qui explosent partout dans le pays, des crânes transformés en cocotte minute et des piscines débâchées avant même les ponts de mai. Et pour ne rien arranger, il y a eu ce drôle de mec, venu s’amuser à jouer avec du feu, au beau milieu d’un stade. La scène s’est jouée à Toulouse, sur l’île du Ramier, dans un coin du Stadium, lors d’un match de Ligue 1 opposant le Téfécé au PSG, et le coupable n’a pas fait que craquer des allumettes. Il s’est aussi éclaté à danser avec les flammes, se frayant tout d’abord un chemin entre trois piquets posés sur sa route, en crochetant ensuite un quatrième, puis un cinquième avant d’envoyer un ballon dans les filets d’un Mickaël Landreau groggy. Au micro de Canal+, Guy Roux s’est alors envolé : « C’est Messi ! C’est un petit Messi ! Un petit Maradona ! » Ainsi un héros nommé Fodé Mansaré est, un jour de printemps 2007, définitivement entré dans la légende de la Ligue 1 et dans la mémoire des supporters du Toulouse FC.

<iframe loading="lazy" title="But de F.Mansaré TFC-PSG 2006-2007 + But refusé d'A.Emana" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/puuSV5mnmOQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com